"A mí nunca me gustó tanto...": ¿qué dirá Mirtha Legrand de la confesión de Juana Viale?

Juana Viale continúa sentado base en la conducción gracias a la oportunidad de que brindó su abuela Mirtha Legrand. A nadie escapa la gran química que hay entre las dos y, de momento, la bella morocha le está dando la razón.

Si bien en algunas ocasiones Juana ha sido protagonista por alguna metidita de pata, todos reconocen la naturalidad y frescura con la que lleva adelante su trabajo. Una tarea que la propia Mirtha destaca y elogia. Aunque ahora habrá que ver qué dice la abu después del último secreto que compartió Juanita.

“A mí nunca me gustó tanto mostrar la ropa como me gusta ahora parece, mucha vueltita que le gusta a la abuela para ella, y con unos zapatos de Sarkany”, manifestó la morocha muy contenta.

Cabe recordar que semanas atrás había hecho referencia a esto, centrándose en las palabras de la diva. “Mi abuela me llama y todo me dice, que luzca la ropa más, esas cosas que yo no sé…cuando salgo me quiero sentar, más fácil”, lanzó.