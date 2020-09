"La carne es débil", ¿en qué contexto esta frase se relaciona con Mónica Farro?

Mónica Farro está atravesando un momento personal delicado. Es que al parecer su pareja pende de un hilo y todo fue después de haber pasado un mes al cuidado de su chico tras operarse de unos juanetes.

La convivencia no fue tan buena como esperaba y al parecer empezaron a salir a la luz roces que antes no se veían. Los allegados consideran que lago se rompió y no le auguran mucho futuro a la pareja.

Cuando le preguntaron sobre la separación, Farro dijo "estamos viendo". Sin embargo comentó que no todo está mal entre ella y el entrenador. Aún duermen juntos.

"La carne es débil. Las cuestiones en la vida conyugal no están del todo bien, pero la intimidad camina. Los sostiene la cama", comentó Marina Calabró. Y Mónica lo confirmó: "Si hay separación no va a ser porque falte piel o deseo. No se terminó el amor".