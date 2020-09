El sanjuanino Darío Barassi habló sobre su “debilidad” por el baño: ¿Qué hace desde ahí?

Para Darío Barassi además del humor, hay un tema muy serio para él y se trata del baño, su lugar favoritol de la casa.



“Es el primer vivo que hago que no es en mi baño, por eso no me hallo. Si fuera por mí, viviría sentado en el inodoro haciendo todo lo que tengo que hacer de trabajo y no porque tenga una necesidad fisiológica.Es cómodo por la acústica, fresco, es íntimo, todo cemento alisado. Madera, es lindo. Es lo único que mantengo cien por ciento ordenado. Es el baño del dormitorio. Me gusta”