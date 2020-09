¿Por qué Wanda Nara no contrata una niñera?: mirá su particular explicación

Wanda Nara es de las celebrities que más interactúa con sus seguidores a través de las redes sociales y en esta ocasión abrió el juego para que sus fans le hicieran alguna pregunta en Instagram.

La pareja de Mauro Icardi fue saciando la curiosidad de sus admiradores y uno de los le consultó por qué no tiene alguna niñera que le ayude en el cuidado y crianza de sus hijos.

La también representante del delantero del PSG no dudó y contestó: "Tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa. Pero de mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras, ni ahora. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso".

Asimismo, Wanda fue consultada sobre la posibilidad de volver a vivir a la Argentina en el futuro y dijo: "Esta pregunta se repite mucho. Me fui hace 12 años, mis hijos son todos italianos, es difícil imaginármelo. Pero todo puede suceder. Yo me lo puedo imaginar porque amo a mi país. Mis hijos no tanto porque crecieron en Europa pero creo que para ellos podría ser diferente. Pero son nenes que están acostumbrados a todo, se adaptan a todo y les inculqué el amor y respeto por Argentina".