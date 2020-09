El Pelado López develó el misterio: ¿por quó se quedó sin un pelo?

A días de regresar a la pantalla chica con un ciclo en América TV, Guillermo "El Pelado" López mantuvo una desopilante charla con Estelita -el histriónico personaje de Jey Mammón- y reveló la causa de su calvicie. "El shampoo que usaba me hizo mierda el pelo", afirmó el conductor.

Recientemente, fue noticia ya que reveló que, si se diera la oportunidad, no tendría problema en volver a compartir trabajo con su ex pareja, Sofía Jujuy Jiménez, Pero cuando se le hizo la pregunta a ella, su respuesta fue totalmente negativa. "Preferiría que no", sentenció.

Invitado a "Estelita en casa" (América TV) abandonó por un rato sus relaciones amorosas y se animó a confesar la razón por la que se quedó pelado. Además, reveló que durante la adolescencia era señalado por su gran cabellera. "Tuviste pelo alguna vez y trabaste con pelo de hecho hay registro", preguntó Estelita, iniciando el juego de revelaciones.

"No sólo tuve pelo sino que lo tuve largo en la secundaria y mis compañeras me elogiaban el aroma. Yo usaba un shampoo, el que yo usaba era algas, ¡no la usen, no se las recomiendo!", expresó "El Pelado". Y sentenció, de manera firme: "Me hizo mierda el pelo, tenía un perfume hermoso lo que no sabía que era destructivo. En tele tuve pelo pero corto ya se notaba debilidad, estaba más para una publicidad de hágase un tratamiento".