Al final, ¿Agazzani lo caminó en 30 lucas a Martín Baclini o no?

Cintia Fernández y Martin Baclini no terminaron en buenos términos su relación.

El empresario sale ahora, o salía, con la bellísima modelo Agustina Agazzani.

Fernández, para mostrar que ella no tenía responsabilidad en la ruptura, y mostrarse como la víctima del escándalo, aseguró el otro día que ella, al menos, "no le saqué 30.000 pesos a Baclini.

Las alarmas se encendieron rápidamente. ¿Agazzani lo bolsilleó grueso al empresario?

El mismo Baclini confirmó la información de Cintia: "Claro que me decepcionó (por Agazzani). No es normal que pase eso. A mí nunca me pasó, pero respeto que cada uno es como es. Yo no estoy para juzgar a Agustina. Fue un préstamo, fue claro. Fue una vez en marzo y después de vuelta en abril. Esa segunda vez lo hice por depósito bancario para quedarme tranquilo, pero no la juzgo. Después, estoy esperando que me llame o algo", agregó.