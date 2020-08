El Duki fue al frente por Brenda Asnícar: mirá qué dijo

Bastó con que Brenda Asnícar colgase en las redes un video promocionando su nuevo trabajo músical, para que le lloviera una catarata de críticas por la extrema delgadez que varios internautas percibieron.

La actriz se defendió sola. "No paro de escuchar mensajes hermosos de quienes me defienden de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que la sociedad siga opinando así del cuerpo. No puedo creer que las mujeres hablen así de otras mujeres. Qué poco se deben querer", escribió.

Y el Duki, uno de los cantantes de trap más conocidos de Argentina, en pareja con la actriz, consideró necesario también salir a dar su versión.

"¿En qué situación estamos que me tengo que me tengo que despertar y ver a la mujer que amo mal porque de repente al diario Clarín se le ocurre opinar sobre su cuerpo?", dijo, en el video que reproducimos.

duki defendiendo a brenda asnicar del bullying mediatico que esta sufriendo pic.twitter.com/KoABVVGxqi — eugenia (@faIopetera) August 5, 2020

"¿Qué mierda le pasa a la gente? Que no les importe nada lo que hablen de ustedes, de su cuerpo, de su forma de ser, de su persona. Y si deciden cambiar algo que sea porque ustedes quieran y no porque lo digan los demás", continuó.

"Y para los medios de comunicación que no tienen noticias y levantan cosas de mierda, sepan que están lastimando a una persona y que hay gente detrás de la mierda que ustedes dicen. Empiecen a quererse como son y dejen de buscar el perfeccionismo que les impone la sociedad. Basta de esa mierda", agregó.

"Ah, y otra cosa, dejemos de analizar a las mujeres. A los hombres no se lo han tanto. Dejemos de comentar cuál tiene que ser la imagen perfecta y cómo se tiene que ver una mujer para ser linda o no", cerró.