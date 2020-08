Lanata se hundió en el barro mediático y se metió en la pelea de dos vedettes

El periodista Jorge Lanata apunta siempre a los temas importantes de la actualidad y opinó del tenso momento protagonizado por Laurita Fernández y Moria Casán. La integrante del jurado estalló cuando la co-conductora del "Cantando 2020" la interrumpió. También se quejó con la producción del reality ya que le prometieron tener piedra libre para intervenir y no se cumplió en la práctica.

"¿Qué pasa que Moria se quiere ir del Cantando?", consultó Lanata a su panelista, Marina Calabró, quien explicó: "Qué desastre, no creí tener vida para esto. Estaba todo tan armonioso, tan pacífico… Sin embargo, ayer hubo algunos pequeños desencuentros entre Moria que forma parte del jurado, entre paréntesis porque dijo que es bastonera y tiene carta libre para hacer lo que quiera, interrumpir, acotar, conducir, etc".

Tras lo expuesto por su colega, Lanata señaló algo importante: "Complicado pelarse con Moria, hay que bancársela". Marina Calabró destacó que "Laurita tiene una irreverencia que pocos han tenido", a lo que el conductor de PPT respondió: "Una maleducada".

Metido en la controversia, el conductor de Lanata sin Filtro esgrimió una hipótesis sobre la disconformidad de Casán: "Moria se banca que Marcelo conduzca pero no se banca que otra gente conduzca. Me parece que es eso, ella piensa que puede estar como jurado con Marcelo pero que no puede estar con de jurado con Ángel, ponele. Aún cuando creo que lo respeta. Con Laurita olvidate, no puede ni ir a al esquina".

"Hay que ver que le prometieron, vos sabés que los productores prometen cualquier cosa, nos hicieron el verso muchas veces. Le deben haber prometido más cosas con tal de que agarrara. Este programa está con Moria, yo estoy con Moria", concluyó.