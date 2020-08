Brenda Asnicar con vino en mano y "compañía" en su falda, salió a defenderse

View this post on Instagram

Mientras hoy esquive todo tipo de llamados... y tambieu0301n saber todo lo que en varios programas de televisiou0301n hablaron de miu0301, En especial, de mi aspecto fiu0301sico, mi Salud, mi intimidad, sin saber nada realmente... donde especularon, infiririeron, usau0301ndome para vender minutos de publicidad y sostener sus salarios ridiculos donde es injustificable la ignorancia que manejan... mientras los medios se olvidan que yo tambieu0301n soy una persona que merece ser feliz y tener derechos a no ser abusada asiu0301, sintieu0301ndome objeto de criu0301tica por mostrar mi cuerpo tal cual es, sin tener tapujos, ni complejos... yo estoy haciendo canciones, avanzando, emprendiendo y luchando en contra de todos aquellos que quieran disminuirme.. porque todas esas debilidades son mis fortalezas. QUE NADA TE DETENGA. Amate siempre ud83dudc96u2728 #VosSosDios #Bandida (Me acompanu0303a en la foto La rihannita de @emanero) @bandidarecords Ph:@djmami