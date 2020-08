Brenda Asnícar sorprendió con un mensaje alarmante: "¿Quieren que me...

View this post on Instagram

Ya compraste las entradas para ver #vossosdios ritual virtual musical!?? Un show producido por mi y por mi equizapazo @dorregmusic... me atrevo a decir que van a sorprenderse. Porque hemos puesto mucha creatividad y nos esforzamos en que sea distinto y que valga la pena... ya llegarau0301 el momento de hacer mau0301s conciertos y poder vernos frente a frente. Pero esta oportunidad es uu0301nica para brindarles audio visualmente algo QUE NO VIERON HASTA AHORA.... los artistas somos quien tenemos q crear nuestros espacios y generar nuestros propios trabajos para que impriman nuestra identidad. Y con mucho esfuerzo les brindamos esta gran experiencia online u2728ud83cudfb6 los espero.... compren su entrada! No se van a arrepentir ud83dudc96 @volcan.arg