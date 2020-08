¿Qué pasa ahí?: el misterioso mensaje de Silvina Luna del que todos hablan

View this post on Instagram

Disenu0303ando mi diu0301a..u2063 u2063 Puedo pararme en el modo confianza o en modo miedo... u2063 Elijo encarar mi diu0301a en modo confianza. Haga lo que haga desde ahiu0301 va a salir bien!u2063 u2063 En queu0301 modo vas a vivir hoy? u2728