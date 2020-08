Ivana Nadal, más 'chalada' que nunca (guiño, guiño)

View this post on Instagram

BueeenDiiiiud83cudf34ud83dudc7d Acordate SIEMPRE, que TU VIDA es tuya y de NADIE Mu00c1S. Que estas acu00e1 para SER FELIZ. Y que todo lo que te aleje de ahu00ed, lo debes dejar IR! Pueden ser personas, pensamientos, miedos, situaciones, lugares, momentos. Vos tenes el poder de elegir quien queres SER y construirlo. Con amor, con paciencia, con aceptaciu00f3n. SIEMPRE PRIMERO HACIA VOS y despuu00e9s solo, te va a salir hacerlo con el resto. ENTENDE QUE POCOS VAN A ENTENDERTE y que LA MAYORu00cdA (las masas) TE VAN A JUZGAR y se reiru00e1n DE LO QUE NO ENTIENDENud83eudd2f porque es un mecanismo de defensa de tu MENTE, cuando no logra procesar determinada informaciu00f3n y se siente INFERIORud83eudd74 OJO! Es solo una sensaciu00f3n, TODOS podemos sanar y avanzar. TODOS ESTAMOS CAPACITADOS PARA EVOLUCIONAR, pero POCOS comenzamos el cambio y NO ELEGIMOS quedarnos en nuestra aburrida y vacu00eda zona de confort. ABRAZA internamente a quienes mu00e1s BUSQUEN HERIRTE. Son almas VACu00cdAS y SIN EVOLUCIu00d3N. No te enfoques ahu00ed! Pone SIEMPRE TU ENERGu00cdA EN VOSud83dude4bud83cudffdu200du2640ufe0fud83dude0dud83eudd70