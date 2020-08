Adabel Guerrero y una fuerte revelación que sorprendió a todo el Cantando 2020

Adabel Guerrero sigue siendo una de las grandes protagonistas del Cantando 2020, pero no por su manera de cantar. La bailarina volvió a firmar en la noche del martes una regular actuación, pero a la hora de hablar sorprendió a todos al asegurar que vivirá junto a la ex de su marido.

Tanto el jurado como el resto de presentes en el plató se quedaron boquiabiertos, pero dejaron que Adabel explicara el porqué.

“Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola. Hoy es mi mejor amiga. Y decidimos en la cuarentena, ya que ella cuida a mi hija y yo le cuido los hijos a ella, vamos a vivir juntos para poder estar juntos, porque si no no la dejan entrar al barrio. No llevamos perfecto», dijo la concursante.

Además, Adabel añadió: “A mí lo que me cambió la vida, y que siempre digo que Dios aprieta pero no ahorca, fue que volvió la exmujer de Martín con sus nenes de Mendoza, porque estaban viviendo allá. Ahora viven en Buenos Aires, a cinco cuadras de mi casa".