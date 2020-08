La reflexión de Charlotte Caniggia que generó revuelo: "Una chica debe ser..."

Charlotte Caniggia volvió a hacer de las suyas con una publicación en las redes sociales que está dando que hablar.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram un posteo en el que se la ve toda de negro frente a un espejo, junto a una frase en inglés que decía: "A girl should be two things Classy and Fabulous".

"Una chica debe ser dos cosas elegante y fabulosa" es la traducción de lo que expuso Charlotte, destapando un gran número de reacciones.

"Única", "Hermosa" y "Bella" fueron algunos de los piropos que recibió, sin contar los miles de 'Me Gusta' que también le otorgaron.