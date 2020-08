La confesión de una conocida periodista: "Es más doloroso de lo que creía"

Noelia Antonelli es una joven y bella periodista de la televisión argentina.

Conduce las tardes de la emisora pública, Canal 7, junto a Sergio Goicoechea, en un programa de impronta fuertemente federal.

A los 36 años, está pasando un gran momento profesional, pero su realidad personal es casi desconocida, ya que siempre se cuidó de tener un bajo perfil.

Entrevistada por Revista Pronto habló de uno de los momentos más duros de su vida, su separación del periodista de TN y El Trece Federico Seeber, tras 12 años de relación y una niña de 5 años.

"Es dura la separación. No es algo fácil y es muy doloroso cuando hay mucho cariño y es una pareja de tantos años. Con Fede estuvimos más de 10 años y siempre fue todo mucho amor. Así también nos separamos: con mucho cariño y con mucho amor. Es duro y si no lo hablé nunca es porque todavía me cuesta. Por supuesto que no es una situación agradable; es muy doloroso. Mucho más doloroso de lo que creía. Escuchaba muchos casos de parejas que se separaban pero cuando lo vivís, es realmente triste. Estuve muy mal, Fede también y los dos fuimos muy respetuosos de lo que nos estaba pasando. Ahora ya va a hacer un año", confesó.