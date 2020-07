La ex de Joaquín Furriel lo complicó mucho: mirá qué dice que le pedía cuando eran novios

Naomi Preizler, modelo y artista, es una de las ex parejas de Joaquín Furriel.

En redes sociales decidió sacar al sol viejos trapitos que, con perspectiva de género, deben ser reexaminados.

“Les voy a contar algo re cholulo e íntimo pero lo amerita. Cuando salía con Joaquín Furriel, él no quería que use tacos cuando salíamos juntos porque lo pasaba en altura ¿what the fuck man? (¿qué carajos hombre?)", disparó.

Y siguió: “Me pongo a pensar ¿por qué las mujeres altas se sienten mal y los hombres altos están ok?, ¿por qué las mujeres siempre tienen que ser más bajas que los hombres? Es como si a ellos no les gustara que la mujer sea más alta porque se sienten menos. Es algo re patriarcal y que sucede mucho en Argentina”.

Ya con el ventilador apagado, o andando despacito, se permitió aconsejar a sus seguidoras: “No te encorves. Yo me encorvaba mucho. Hay que llevarla con orgullo. Cuando me sentía mal miraba a Nicole Kidman en su época cuando salía con Tom Cruise y me sentía un poco más empoderada, porque ella es una bomba y era mi ídola. Idolatraba a altas para sentirme mejor”.