¡La novela del invierno! La respuesta de Pampita a los celos de Ximena Capristo por Gustavo Conti

La semana pasada, una entrevista que Carolina “Pampita” Ardohain le había hecho a Gustavo Conti en su programa Pampita Online tuvo un sinfín de repercusiones. Es que, Ximena Capristo acusó a la modelo de querer “bebotear” con su esposo. La buena onda entre la conductora y el padre de Félix había provocado los celos de la actriz.

“Me da la sensación de que Pampita le dejó la puerta abierta. Yo ya no sé qué creer porque está bien si le puso que es divina, que es una bomba; pero si se mensajearon por privado no sé. Sé que ella es una mujer casada hoy, pero no hace tanto que está casada”, había indicado Ximena.

Además de haber dicho que la habían dejado “como a una estúpida”, Capristo sostuvo: “Recibí muchos mensajes. Y una persona me dice que sí, que hubo charla, unos mensajes privados entre ellos. Gustavo a mí me lo negó, pero bueno habrá que ver qué pasa...”.

Este lunes en Los Ángeles de la Mañana, Pampita habló al respecto en una nota y sostuvo: “¿Se enojó Ximena? Estoy felizmente enamorada, enamoradísima de mi marido. Que no se preocupe Ximena”.

Además, negó haber mantenido una charla privada vía redes sociales con Gustavo Conti: “No es verdad que hablamos por privado con Gustavo”, sentenció.

