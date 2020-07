¿Hay onda entre Pampita y Gustavo Conti?: Ximena Capristo se enojó y salió al cruce

Gustavo Conti paso por el programa de Pampita y durante esa entrevista, la modelo se divirtió preguntándole por qué le dejaba tantos emojis en sus redes, como "fueguitos, bombitas y aplausitos" en algunas de las fotos que posteaba.

A Conti le causó mucha gracia esa pregunta y entre ambos se dio un divertido ida y vuelta. Pero a Ximena Capristo, la hermosa esposa de Gustavo, esa situación no le gustó para nada y con justa razón.

Al cabo de unos dias fue entrevistada por "Confrontados" , y la ex Gran Hermano habló con Marina Calabró contando cuál fue su primera sensación cuando vio esa nota y ahí está su respuesta:



"No lo vi todo, pero vi demasiado, igual; me hubiese gustado ver menos y que él no se preste a esto", comenzó diciendo. A la actriz no le gustó para nada el tono de la charla entre Carolina y Gustavo, y apuntó: "Me da la sensación de que Pampita le dejó la puerta abierta. Esto de que él le pone un comentario donde lo puede ver todo el mundo, ok, pero si se mensajearon por privado, no sé. Yo sé que ella es una mujer casada".