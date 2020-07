¡La hackearon a Pampita! Mirá qué es lo único que pide

Después de haber anunciado el hackeo a su cuenta de Twitter, Pampita aseguró hace unos días que también le habían hackeado la cuenta de WhatsApp. “Les quiero avisar a mis contactos que tengo WhatsApp hackeado. Cuando tenga novedades, les cuento. Ojalá se comunique alguien de #whatsapp conmigo y ayude a resolverlo”, expresó la modelo en sus redes sociales.

Este martes, la conductora de Pampita Online contó que el problema ya está resuelto: "Ya recuperé las cuentas. Este mes me hackearon todo. También vi que desde mi línea telefónica le escribieron a un montón de gente, como Ángel de Brito, Lizardo Ponce. Ya está todo denunciado con la gente de Delitos Informáticos. Ya tomaron constancia".

"Además, no eran los súper hackers, porque figuraban los números de teléfono (con los que se comunicaban). Inclusive figuraba el pedido de un pago a un número de Mercado Pago. Eran cuentas del exterior, eran de otros países y me explicaron que se puede hacer, porque los llamaban por teléfono desde Costa Rica, Europa, todo rarísimo", agregó.

Además, Pampita aconsejó a sus seguidores: "Les quiero recomendar que hagan la doble verificación de WhatsApp, que es muy fácil, porque no se está exento de que lo hackeen. A mí no se me había ocurrido ponerle doble contraseña, todo lo demás ya estaba protegido. Además, como WhatsApp es de los mismos dueños de Instagram y Facebook, entran por un lado y tienen acceso a todo lo demás. Está todo solucionado y es un tema terminado. Esperemos que me den un mes de tranquilidad".

"Uno se entera de estas cosas cuando le pasa a alguien conocido, pero parece que a muchísima gente le han hackeado las cosas", concluyó.