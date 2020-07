Rocío Guirao Díaz le dio plantón a Pampita en su programa de televisión: ¿por qué?

Rocío Guirao Díaz tuvo un exitoso 2019 como panelista del programa que conduce Pampita Ardohain.

Por eso, la productora del envío la invitó a seguir participando. Pero Rocío dijo no.

Tras esta negativa, florecieron los rumores y las teorías.

Que le pedían que trabaje gratis,que le pagaban 5 mil pesos, que se llevaba mal con el equipo...

Hasta de los comentarios, Guirao Díaz decidió aclarar el tema.

"No estoy más porque yo no quiero. Entiendo que cueste entender que alguien no quiere estar en tele, pero es así. No estoy porque no quiero", señaló.

"La realidad es que este año yo arranqué en el ciclo, una semana o diez días antes de la pandemia. Después cortamos y para volver, la oferta estuvo pero a mi no me cerró. Yo estoy trabajando con el contenido de muchas marcas desde casa y me rinde más. No me gusta hablar de plata pero me convenía quedarme en casa, me rinde más", confesó.

"Estoy haciendo la cuarentena con mi mamá, que tiene asma crónica y la cuido un montón. Me cuido el doble por ella, entonces cada decisión que tomo para salir de casa, la pienso un montón", agregó.

"Con todo el amor del mundo, la llamé a Pampita y le conté que no me cerraba la ecuación. Insisto: es dificil para algunos entender que alguien puede no querer estar en la televisión pero es así. Yo soy una", concluyó.