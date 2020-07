Julián Weich y Pampita hablaron de sus formas de transitar una perdida y él no pudo seguir por…

Durante una entrevista vía online con Pampita, Julian Weich abrió su corazón y contó detalles de cómo se comunica con sus padres fallecidos.



Ambos hablaron de los temas más relevantes de la actualidad pero Pampita también indagó sobre los aspectos más íntimos de su invitado, lo que toca de cerca su vida personal.

Una pregunta de la modelo logró que el conductores soltara para hablar en profundidad. Sin embargo, consciente de la historia de Carolina Ardohain (quien perdió a su hija Blanca en 2012), Weich confesó sus sensaciones al hablar de sus papás que ya no están y la presentadora no se quedó atrás.

Luego de contarle que el habla internamente con ellos y que es una sensación de tranquilidad, no pudo continuar y dio sus motivos:



"Nada… me cuesta hablar de estos temas adelante tuyo, Caro. Porque no es lo mismo hablar con cualquier persona que con vos. Así que no sé… es como que no quiero hablar. Me da vergüenza hablar adelante tuyo, Caro. Disculpame"