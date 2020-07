¿Qué le pasó a María Eugenia Ritó?: Trató de "falsas" a Jésica Cirio y Pampita por no…

En plena cuarentena, María Eugenia Ritó admitió que no está pasando por un buen momento laboral y necesita volver a los medios para poder subsistir.



En una entrevista exclusiva con Marcelo Polino, la ex vedette aseguró que se contactó con Jésica Cirio para pedirle ayuda, pero ella no la atendió el teléfono.

¡Shhhhh, eso no se dice!: Pampita tuvo un momento de debilidad y contó al aire que no es…

A post shared by Maria Eugenia Ritou0301 (@mariaeugeniarito) on Jul 10, 2020 at 1:34pm PDT

View this post on Instagram



Además de enojarse por la respuesta negativa, no se quedó con nada guardadito y tiró una declaración picante sobre su vida personal, que deja a Cirio en off side:



"Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono. Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me dé una mano y no me respondió".