Natalie Pérez se enojó mucho por cómo trataron a su gato: ¿qué le dijeron?

Natalie Pérez protagonizó un descargo en las redes sociales defendiendo a sus mascotas.

Mensajes insidiosos habrían tratado de mufa a sus gatos: "Los gatos negros son yetas, dan mala suerte", le escribieron.

Y sus felinos son de color negro, un negro oscuro, profundo, impecable. Y ya se sabe cómo la ha gastado la literatura, esotérica fundamentalmente, con los gatos de este color.

Pero la actriz y cantante no lo dejó pasar, y salió en defensa de sus compañeros.

"Me caen mal, muy mal, las personas que dicen que un ser vivo da mala suerte. Los que se tocan un huevo o una teta cuando viene alguien. Eso no está bueno, nadie da mala suerte y es muy feo para la persona. En este caso, mis negros no se enteran... Pero quería expresar que no me gusta. A mí me trajeron buena suerte y mucho amor​", escribió, terminante.