Muy picante: La nueva canción de Tini Stoessel complica a Yatra … ¿"le re cabió"?

El nuevo tema de Tini Stoessel se subió a YouTube y no solo se dio el lujo de romper el contador de visualizaciones, sino que todos empezaron a hablar sobre su sugerente letra.



Porque en 'Ella dice', canción que hizo en colaboración con el trapero Khea, muchos pensaron que Tini le cantaba directamente a su ex, Sebastián Yatra, y con alusiones a Danna Paola, a quien se señala como la tercera en discordia en este supuesto "triangulo amoroso".



Ella dice parece aludir a una traición y a una fuerte decepción por promesas incumplidas: "Con ese beso que me diste, hey; todas las cosas que me hiciste, hey; las noches que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste".



Pero "el palito" es que lo que dice Tini parece ser reafirmado por Khea, que entona uno de los versos más llamativos de la canción: “Dejaste a ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado, ahora le re cabió”.

Ese “bobo” al que ahora “le re cabió”... ¿va dirigido a Seba Yatra?