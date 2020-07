Danna Paola salió al cruce por los rumores de un romance con Yatra: ¿qué dijo Tini?

Una de las primeras y más sorpresivas rupturas en esta cuarentena fue la de Tini Stoessel y Sebastián Yatra y sus fans, dolidos por la noticia, intentaron buscar responsables.



Los jóvenes anunciaron el fin de su relación en medio de muchas versiones y un fuerte rumor de romance entre el colombiano y su colega, la exitosa Danna Paola.

En una entrevista vía streaming, Danna se mostró indignad por ser señalada como la tercera en discordia en la pareja:

“Al principio me daba mucha risa, pero de repente llegó un momento en el que me molestó. Me molesta porque ya lo hemos dejado en claro más de mil veces. Como bien decimos en México ‘Yo no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir algo, lo digo'”, aseguró desmintiendo absolutamente los rumores de romance.