El sorpresivo "stop" de Jimena Barón en sus redes por una supuesta pelea con Osvaldo

Cuando costaba pensar que el 2020 no es un au00f1o de mierda, llegan dos nominaciones a u201cLa Cobrau201d, mejor u00e1lbum pop y canciu00f3n del au00f1o. Con esto, llanto con nudo y congoja. Un mimo y un reconocimiento que evidentemente estaba necesitando. En un au00f1o que clavu00f3 los frenos sin aviso, que nos cerru00f3 el telu00f3n de una cachetada, que tiene un horizonte que parece infinito, que a pesar del privilegio de dormir calentita y tener morfi se extrau00f1a todo mucho, muchu00edsimo. Me agarra sensible, en plena cientena donde todo se valora mu00e1s, se au00f1ora con amor pero melancolu00eda. Cobra de mi corazu00f3n, mi piel y mis entrau00f1as que me cambiaste para siempre; gracias. Me costaste vida, au00f1os de desenredo, lagunas de lu00e1grimas, zambullidas al vacu00edo, desilusiu00f3n, enojo, de ese que duele en el pecho, ilusiu00f3n de papel, mu00e1s enredo en el alma, murallas en el corazu00f3n, alarmas, alertas, amor, mu00edo, propio, aceptaciu00f3n, perdu00f3n, a mu00ed, por no quererme lo suficiente y promesas, a mu00ed, nunca mu00e1s. No sos ni un premio, ni el reconocimiento, ni la gira de mis sueu00f1os, ni el pu00fablico perfecto, ni los viajes, ni nada de eso. Sos mi mu00e1s hermosa cicatriz. Sos el recuerdo de que lo que doliu00f3, doliu00f3 tanto, que su00ed, tuvimos que enojarnos y defendernos con colmillos. Mi lu00edmite, mi memo, mi guardiana. Jamu00e1s se vuelve donde se deju00f3 de brillar, donde el alma se opaca, tanto, que cuando te miras al espejo ya no estu00e1s. Que no haya jefe, colega, hermano, padre, hijo, amigo, novio, ex novio, marido, ex marido, que te apague, que te cambie, que te diga quien sos o quiu00e9n no sos. Sos tuya, se tuya, siempre. Perdu00f3nate si te lastimaste, porque vos sos mu00e1s importante que nadie, es con vos el perdu00f3n, yo me pedu00ed perdu00f3n y ya me perdonu00e9. Armate de nuevo, nueva, sin esas partes que no entendes como llegaron hasta ahu00ed, no importa, las tiras a la mierda, las quemas y te volvu00e9s a armar, ahora como vos quieras. No te culpes. Ordenu00e1 y volvu00e9 a empezar. No hace falta una nueva vida para una vida nueva. Te quiero cobra y te debo casi todo. Gracias a los premios Gardel por estas nominaciones que me llegan muy profundo por todo esto que es u201cLa Cobrau201d para mu00ed.