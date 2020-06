Pablo Lescano reveló un increíble cambio en plena cuarentena ¡y sorprendió a todos!

En esta cuarentena obligatoria, son muchos los famosos que decidieron hacer un cambio rotundo de look y en este caso el gran protagonista es Pablo Lescano.

En las redes sociales, el artista realizó una encuesta en la que daba toda la responsabilidad del nuevo corte de cabello a sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram el líder de “Damas Gratis” posteó una foto de su cara con una frase donde pedía que voten por Sí o por No: “Seguros que quieren que me corte el cabello cortito”.

Sus fanáticos lo llenaron de comentarios a favor de su nuevo corte de pelo, y por esto el cantante se armó de valor y puso fin a la larga cabellera que llevó por años y que marcó una etapa en su vida.

“¿No me digan que me dejaron largo adelante y corto atrás? Marita me cortaste mal, me cortaste corto atrás y largo adelante. ¡Parezco un emo!”.

Los mensajes de los fanáticos que siguen al artista no se hicieron esperar: “Esto es épico”, “Me encanta cómo te queda, ahora te ves más joven”, “Es un día histórico”, fueron solo alguno de ellos.

Cabe señalar que hace unos días la agrupación “Los ángeles azules” en una entrevista hablaron de la relación que tienen con Lescano y todo lo que él los ayudó.

La banda mexicana dijo que el artista fue muy bueno con ellos al haber ayudado a que su música sea escuchada por las nuevas generaciones de nuestro país y que sepan de dónde vienen.

Fuente: Minuto Neuquen