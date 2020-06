La Negra Vernaci chicaneó a Lanata: "Con una torta y un bebé...

Cuando Jorge Lanata reapareció en Canal 13 con su programa de domingos lideró en su franja horaria.

Desde el medio, y medios amigos, hicieron redoblar bombos y platillos por las mediciones.

En la oportunidad, Lanata había señalado que "no hay que decir nada del rating porque la semana que viene hacemos once y dicen el fracaso. Estuvo bueno le ganamos a una torta… no lo vi nunca pero me deprime un poco que compita con nosotros una torta o un bebé”, en referencia a l programa de Marley que va por Telefé.

Marley, en su último envío, invitó a la Negra Elizabeth Vernaci y a Humberto Tortonese, y el rating superó al del periodista.

Entonces Vernaci, ni lerda ni perezoza, tiró: “Con una torta y un bebé hicimos un programa”.

El programa termino con ese lema, a los gritos y cantando: “la torta y el bebé”.