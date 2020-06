Mirá cómo festejó sus 40 años Silvina Luna: ¡esplendida!

Silvina Luna, una de las mujeres más lindas de la Argentina, este domingo cumplió 40 años y se mostró esplendida y muy cómoda en su casa, en Buenos Aires.

La ex vedette, hizo un largo mensaje con su posteo: “Lo hermoso de llegar a esta edad, es que me permite ser más yo misma, tener mayor libertad, empoderamiento y me preocupo menos por lo que piensan los demás. Más allá́ de la edad es un nuevo ciclo evolutivo.”

Además dijo que quiere seguir con nuevos desafíos y se siente aún más segura.

En sus mensajes también habló de su cuerpo: “Es verdad que los cambios en el cuerpo se empiezan a sentir, pero los afrentó con valentía y con mi crecimiento espiritual, pude descubrir que con la edad también potencio mi capacidad de amar, sentir compasión, ser valiente, mostrarme más vulnerable y ser creativa”.

Está orgullosa por todo lo que ha trabajado y también esta segura que la mujer ahora puede mucho más: “Hoy muchas han demostrado valentía y resilencia para desafiar estas visiones. Cada vez más mujeres comienzan a vivir al máximo persiguiendo sus propios sueños y deseos. Nos han dicho a través de los años que guardemos silencio, que no quedemos quietas, que estemos reprimidas y no brillemos.Hoy es el día para empezar a ser valientes! Tengas la edad que tengas!”.