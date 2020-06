La confesión de Wanda Nara sobre su cuerpo que descolocó a todos

Wanda Nara no está en el país, pero siempre se convierte en noticia cuando abre la boca en cualquier parte del mundo.

En esta ocasión, la modelo y empresaria se sinceró en varios aspectos en una revista de tirada nacional y uno que llamo mucho la atención fue el de su figura.

"Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo. Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo a un hombre que se enamoró de quien soy, no de una foto de Instagram", comentó Wanda.

Asimismo, la pareja y representante del futbolista Mauro Icardi hizo referencia a la concreción del fichaje definitivo del delantero por el prestigioso París Saint Germain y dijo: “Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar”.