Nazarena Vélez se sigue confesando: para curarle el dedo le pidieron que se saque la...

En sus días de oro a Nazarena Vélez le pasaban cosas.

Era una de las protagonistas de una de las históricas obras de teatro marplatense, con producción de los Sofovich: "El Champagne las pone mimosas".

Saliendo del teatro, una señora llegó en un coche importado y frenó para sacarse una foto.

La situación se desbordó y Nazarena, entre la emoción y los apretujones terminó con el dedo apretado por la puerta y destrozado.

"Ese mismo día a la noche fui a una clínica y levanté fiebre. A los dos días me operan en Buenos Aires, en los Arcos", contó.

Nazarena sigue narrando. "Tenía mucho miedo. Me acuerdo que el médico vino y me dijo: ‘Ponete el camisolín y desnúdate por completo’. Yo le respondo: ‘¿Por qué, si van a operarme solo el dedo?’ ‘Tiene que ser todo porque no podés entrar con nada de ropa que no esté esterilizada’”.

“Yo no quería sacarme la bombacha bajo ningún punto de vista. Me parecía muy raro. Se ve que era un protocolo del hospital. Yo flashée. Me pareció muy chocante. Sentí que no correspondía”, reclamó la ex vedette, que aún no comprende cabalmente los protocolos quirúrgicos.

