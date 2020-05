¿Que pasó Su?: en plena cuarentena, Susana Giménez viajó al exterior

En medio de la cuarentena obligatoria que se decretó para frenar la propagación del coronavirus, Susana Giménez decidió trasladarse a Uruguay. La Administracion Nacional de Aviacion Civil (ANAC) confirmó que la diva de los teléfonos tomó un vuelo privado en Aeroparque junto a su hermano, Patricio Giménez.

El sábado por la tarde, la conductora abordó una aeronave Lear Jet 60 de Baires Fly con destino a Montevideo. A pesar de las restricciones por el confinamiento, los vuelos en Aeroparque se limitaron a diez operaciones por día (en su mayoría por cuestiones sanitarias y oficiales). "El vuelo estaba en condiciones y cumplía los requisitos de seguridad", aseguraron desde la ANAC.

Antes de realizar este sorpresivo viaje, Susana permaneció en aislamiento en su casa de Barrio Parque desde que se oficializó la cuarentena el 19 de marzo pasado. No obstante, en distintas entrevistas, admitió que tenía ganas de viajar al país vecino para instalarse en su chacra en Punta del Este.

En paralelo, Giménez conversó este martes por la tarde con "TN Central" y brindó detalles de su viaje. "Me sé cuidar sola, sé muy bien lo que tengo que hacer. Al principio estaba de acuerdo con la cuarentena, pero con 65 días me parece que ya está", comenzó a decir en diálogo con Nicolás Wiñazki.

Y continuó: "Tengo miedo de que digan 15 días más. Estuvo bien hacer la cuarentena rápido porque se ahorraron muchas desgracias, pero ya basta". Además, acotó que éste es "un año espantoso" por la irrupción de la pandemia.

A la diva le comentaron en el ciclo que la medida preventiva se podría extender por diez semanas más porque se prevee más contagios durante ese período y ella se manifestó indignada: "¿¡Diez semanas más!? No me digas que no puedo volver a mi casa porque me mato. Los presos están en las calles y nosotros vamos a estar presos en casa, ¿estamos todos locos? La gente está harta de la cuarentena, esperamos como tarados a que el presidente nos diga que extiende la cuarentena por 15 días más".