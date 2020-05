Jésica Cirio se la jugó con un consejo y desató la polémica: ¿Sentada o parada?

View this post on Instagram

Hoy en du00eda todos necesitamos un poco de motivaciu00f3n extra para movernos! ud83dudc9c No es fu00e1cil estar en casa con el sillu00f3n tan cerca ud83dude02 Por eso les su00faper recomiendo que se bajen mi app @jesicaciriofit para hacer ejercicio! Van a encontrar rutinas creadas por profesionales y recetas para que se den gustos saludables ud83dude00 Su00edganlos para saber cu00f3mo descargarla! ud83dudc49ud83cudffc Mi look es de mi colecciu00f3n para @cocotdufour ud83dude18