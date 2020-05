Vero Lozano confesó que en cuarentena paró con "los churros": ¿de qué habla?

Vero Lozano hizo carrera con dos o tres atributos innegables. Es una mujer muy preparada, de hecho es psicóloga, es muy bella, y es muy audaz.

Esta audacia la lleva a contar cosas de su intimidad, que otros quizá callan.

Por ejemplo confesó que paró con "los churros".

El actor Miguel Granados fue el que la secó la confesión, al preguntarle: "¿A la noche un vinito, un churringui, música? ¿Te gusta toda esa movida?"

A lo que la conductora replicó: "En cuanto al churro, no le estoy dando. Le he dado, pero el encierro, el olor... Es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo muy resuelto".