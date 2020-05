La insistencia no acaba: la conductora Argentina exige que su compañero le de una respuesta

View this post on Instagram

18:59hs ~ Mi minuto de gracia ... #Pepucho no cede en #EstaPasando @todonoticias ud83dudcfa Gracias por acompanu0303arnos u2763ufe0fSe los habu00eda ADELANTADO que tenu00eda una sorpresa ... la tenu00eda preparada con u201c el direu201d la del final... el viernes que viene voy por mas ! Hasta que no lo logre NO PARO !