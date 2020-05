¡Jésica Cirio no te abandona!: Mira lo que se puso para hace temblar a cualquiera

View this post on Instagram

Con @rexona.arg te invitamos a moverte en casa y tomar una clase de @Zumba en cualquier momento del diu0301a ingresando a https://www.zumba.dance y elegir la clase de tu instructor favorito!!ud83dude03 Y si queres ser instructor, con mi cou0301digo JESICAONLINE75 obteneu0301s un DESCUENTO en la capacitaciou0301n ingresando en https://www.zumba.com/es-ES/online-program . . #YoMeMuevoEnCasa #RexonaNoTeAbandona