¡Sus curvas no mienten!: Lizabeth Rodríguez te enseña un perfil que no conocías de ella

A este hombre lo conocu00ed hace mucho por redes sociales, en secreto revisu00e1bamos nuestros perfiles, muy poco hablu00e1bamos, pero siempre estu00e1bamos reaccionando a nuestras publicaciones en facebook, un du00eda nos convertimos en compau00f1eros de trabajo... Y olvidamos esa atracciu00f3n por estar inmersos en nuestro trabajo. Pasaron cosas, personas, problemas, rechazos, descubrimientos, y cuando nos encontramos solos y nos sentu00edamos ligeramente destruu00eddos, la vida nos encontru00f3 de nuevo! Nos ayudu00f3 a ayudarnos y a reconstruirnos... Actualmente estamos creciendo juntos! Moraleja: A veces la persona que te haru00e1 realmente feliz el resto de tu vida, es alguien que tienes Justo en frente de ti... Abran los ojos amigos! u0026lt;3