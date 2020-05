View this post on Instagram

ud83cudf38Todas guardamos en nuestro interior una fuerza sagrada, creativa y poderosa que busca fluir libremente. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 En algunas mujeres estu00e1 despierta en todo momento, en otras tarda en aparecer, pero siempre estu00e1 a la espera de surgir.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 El shakti es una fuerza vital presente en todas las cosas del universo, situada en la base de la columna vertebral. u2063u2063 u2063u2063 Se parece a una serpiente enroscada que una vez activada, se levanta y asciende por la columna girando a travu00e9s de cada uno de los chakras hasta la coronilla y mu00e1s allu00e1.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Cuando se mueve por tu cuerpo sientes que has desarrollado superpoderes y experimentu00e1s cosas alucinantes porque recuerdas estar conectada con la vida. u00bfProbaste hacer yoga kundalini? . u00a1Contame tu experiencia!ud83cudf38 . . . . . #yogakundalini #kundaliniyoga #kundalini #yoga #namaste #posturasyoga #vidasaludable #mentepositiva #shakti #mujeresempoderadas #mujereslibres