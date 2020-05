Aislinn Derbez está en su mejor momento: ¿Le sentó bien la separación?

View this post on Instagram

Siempre voy a estar agradecida con mi cuerpo por haberme permitido ser mamu00e1 y permitirme vivir la experiencia de crear una vida dentro de mu00ed. Es un momento donde tu misma te enseu00f1as a abrazar tus mejores cualidades, amando y respetando tu cuerpo au00fan con los cambios que vienen con esta experiencia. Estoy muy orgullosa de mi, de mi hija y de mi historia. u2063u2063 Felicidades a todas las mamu00e1s! u2063 u2063u2063 Gracias a Aerie por recordarme como celebrar mi cuerpo, poder real sin retoques! #AerieRealMX @americaneagleMx