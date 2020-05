Flor Peña adelantó que se incorporará un nuevo personaje femenino a “Casados con hijos”

Hace un mes el debut de Casados con hijos en el teatro tuvo que ser postergado por el avance de la pandemia del coronavirus. La producción se movió rápidamente e informó que llegará a las tablas el 15 de enero del año que viene, luego de la exitosa venta de entradas anticipadas que llegó a los 60 mil tickets. Tras el anuncio del cambio de fecha de estreno, se armó la polémica por la negativa de Erica Rivas (María Elena Fuseneco) a participar.

Con la baja confirmada de la actriz que según trascendió, no estaba conforme con los guiones y su participación en los remates de los chistes, todos se preguntaron que iba a pasar con su personaje. Gustavo Yankelevich, productor de la obra, en su momento, dijo que el personaje directamente no iba a aparecer y no dio más información.

Érica fue la única que no había llegado a firmar el contrato para la obra de teatro que debía estrenarse a mitad de año y que por la cuarentena se postergó hasta enero. Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Moni), Luisana y Darío Lopilato (Paola y Coqui) y Marcelo De Bellis (Dardo Fuseneco) ya lo habían hecho a fines del 2019. A través de Instagram, Rivas señaló que los productores le informaron por WhatsApp que ya no formaría parte del proyecto. De esta manera, quedó en evidencia los conflictos que aparecieron en la negociación de los contratos y la definición de los guiones.

Pero ahora, en una entrevista con revista Gente, Florencia Peña dio una información precisa sobre el futuro de la obra: "Se están reescribiendo los libros con la inclusión de un nuevo e inesperado personaje femenino, desconocido por todos. Que no reemplazará a María Elena, pero sorprenderá con su participación en la trama”, aseguró.

En este sentido, quien opino este miércoles en diálogo con Intrusos fue Luisana Lopilato sobre la no participación de Érica Rivas. "La verdad me dio lástima. No quiero entrar en detalles, ni decir ni más ni menos. Estamos re contentos de volver con Casados..., amé Casados. El mío es un personaje que me gusta y también quiero volver a trabajar con Guille (Francella) y con Flor (Peña)”, afirmó la actriz, desde su casa en Vancouver, Canadá.

Tras la pandemia, Flor cree en “una reactivación fuerte en la industria del entretenimiento, porque la gente necesitará divertirse”. Según describe, “imagino que viviremos la sensación de una posguerra, de salir con todo y deseando, más que nunca, ser felices”.

Mientras los fanáticos aguardan ansiosos por el regreso de esta familia, Florencia Peña y Guillermo Francella en los últimos días grabaron un nuevo sketch que puede verse en las redes sociales.

“La cotorra canta hasta morir” es el título del divertido video que tiene como protagonistas a la famosa pareja de Moni y Pepe Argento. En este minicapítulo, que fue escrito por Diego Alarcón, Axel Kuschevatzky y Renzo Berecoechea, ambos siguen separados por la cuarentena, ella está en Santa Fe cuidando a su madre y él se encuentra en su casa de Buenos Aires, acompañado por sus hijos, Paola y Coqui.

Fuente: Infobae.