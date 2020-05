El fotón de Adabel Guerrero que disparó los suspiros en Instagram

View this post on Instagram

Que tu pru00f3ximo paso sea hacia adelante!!! En estos momentos es fundamental mantener la mente enfocada en pensamientos positivos. Es difu00edcil en medio de la tormenta mantener la calma pero es fundamental para poder salir adelante con las menores heridas posibles. Lo ideal es enfocarse: tener propu00f3sitos que nos mantengan motivadas, meditar y visualizar cosas buenas, seguir cuidando mi cuerpo, estar en contacto con mis seres queridos y con personas motivadoras. Desde mi casa les mando las mejores vibras!!! Todo va a pasar!!! ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96 #adabelguerrero Foto @sebashernandezcullen.ph #fotografia Mi peinado @mbmiguelangelgonzales #hairstyle