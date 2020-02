La inimaginable decisión de Guido Süller contra Tomasito: “Estoy muy desilusionado, él se fue y me dejó"

El 2019 fue muy complicado para Guido Süller, los temas personales y el fallecimiento de su madre, hicieron que viviera un año para el olvido. A todo esto se sumó que en el mes de diciembre empezaron los rumores de separación del hermano de Silvia con Tomasito, luego de más de una década de unión.

Hace unas semanas, Guido en un móvil de Intrusos confirmó que iba a divorciarse ni bien termine la temporada de verano. Teleshow habló con el mediático, quien lejos de mostrarse animado, como suele aparecer en televisión, se comportó de manera reflexiva y abrió su corazón sobre su vínculo, casi inexistente con Tomás, que comenzó siendo “su hijo” y luego se convirtió en, quizás, el hombre importante en su vida.

Guido, quien se encuentra haciendo temporada en Villa Carlos Paz, fue consultado sobre si ya había pedido el divorcio. En un tono triste, pero muy sincero, respondió: “El divorcio aún no lo pedí, estoy haciendo temporada y voy a tramitarlo en marzo. Mi idea es que Tomasito esté de acuerdo, pero creo que él no va a querer. Yo tengo ganas divorciarme. Son once años de relación y estoy desilusionado, y el 2019 fue un año muy duro para mi”

“Tuve problemas de salud y económicos con mi estudio de arquitectura. Hubo peleas con mi hermana, pero lo más fuerte fue la muerte de mi madre. En ese momento caí en un pozo de tristeza tan profundo que no quería levantarme de la cama. Lloré mucho y sigo llorando, aún estoy transitando este dolor y haciendo el duelo, que no es fácil”, se sinceró Süller.

“Yo no tengo hijos, entonces la persona más importante de mi vida era mi madre y ya no la tengo más. Entonces, yo necesité a Tomás y no estaba. Yo necesitaba al lado un compañero, alguien que te de un abrazo, una contención, que comprenda que no tenés ganas de reírte de joder, pero no lo tuve”, reveló con pesar Guido.

De todas formas, el ex comisario de a bordo​ mostró sus sentimientos a su ahora ex pareja. “Yo lo quiero aún, pero yo soy siempre el que quiere más y estoy cansado. Lo concreto es que me tengo que priorizar, alguna vez tengo que ser yo más protagonista, y no siempre estar detrás de las personas para recibir afecto”, expresó.

En tanto, Guido dejó en claro que el tema de la infidelidad no es una de las causas de la ruptura. “No hay terceros, al menos de mi parte, y tampoco creo que haya otra persona del lado de él. El se fue, él me dejó”, comentó en diálogo con Teleshow.

Sobre la chance de una reconciliación futura, el arquitecto prácticamente lo descartó. “Yo no tengo ganas de reconciliarme porque Tomasito me defraudó. Si algo tan simple como ser compañero de vida, como comprender de estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad- como dijo el cura-, no supo pasar esa prueba, la verdad es que no me interesa estar con él. Si no tenemos sexo, si no hay compañerismo, si no hay dialogo y no hay comprensión, ¿para que quiero estar al lado de una persona así?”, se preguntó el ex integrante del recordado ciclo Zap.

En cuanto a su nueva etapa de “divorciado” y conocer a la una persona, el mediático reflexionó: “Estoy medio bajando la persiana con respecto al amor, la gente se me acerca muy por interés, es tan obvio el tema, es tan predecible, se nota tanto. Enseguida les saco la ficha a todos. Ademas, yo no soy muy salidor, soy muy casero”.

De esta manera, Guido al volver a Buenos Aires, comenzará los trámites de divorcio y si todo sale como él espera, estará finalizando de manera legal su matrimonio con Tomasito para ponerle punto final a una historia de amor que ya tiene once años.

