De frente manteca: Connie Ansaldi y una lista de confesiones con un provocador remate

View this post on Instagram

Cuando una se construye sobre si misma , nadie puede moverte la base. El camino ru00e1pido es mu00e1s tentador , pero el largo es el que perdura . Se rompe esa NASA o no? . . When one builds on itself, no one can move the base. The fast road is more tempting, but the long one is the one that lasts. I think NASA would agree on that one. ud83dude09 #Speaker