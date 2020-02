Karina Jelinek le dijo que no a las propuestas de mujeres porque le gusta el ...

View this post on Instagram

#buenmartes angeles ! Gracias por todos sus mensajes! ud83eudd70 hoy sigue y toda la semana #Divinacomida con un equipo muy divertido! No te lo pierdas solo por @telefe 23:30. #losleo #karilook @animabenditaok by #KJ #milinea cu00e1psula #exclusiva ud83dudc59