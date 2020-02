Video: mirá el tremendo accidente que sufrió una panelista de Intrusos

La ex Rebelde Way y actual panelista de Intrusos, Angie Balbiani vivió un terrible momento mientras entrenaba en el gimnasio.

“Estaba entrenando y se me resbaló una pierna cuando hacía el ejercicio de salto en el cajón. Me quedó una herida con forma de un ‘siete’ y me pidieron que hiciera reposo porque la piel está muy cerca del hueso y tiene que reconstituirse antes de que pueda caminar con normalidad”, relató la periodista.

Las imágenes quedaron grabadas.

Mirá el video.