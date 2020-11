Duelo de conductores: Mariano Iúdica y una fuerte acusación contra Marcelo Tinelli

Mariano Iúdica y Marcelo Tinelli son de las caras más reconocidas de la televisión argentina. En un pasado compartieron el mismo barco, pero cosas del destino y las óptimas empresariales terminaron separando sus caminos.

Y dicha desvinculación no se dio en los mejores términos, al punto tal de que durante mucho tiempo se aseguró que estaban literalmente peleados.

Mariano Iúdica era el conductor de 'Soñando por Cantar', show emitido por primera vez en 2012. El programa era uno de los más vistos de la televisión argentina en ese momento pero fue cancelado. Iúdica vio varios fragmentos del programa en este compilado y comentó que se emocionaba cada vez que presentaba el show diciendo: "Muy buenas noches familia, muy buenas noches país".

"Cada vez que salía y veía a toda la monada me imaginaba a las familias y me emocionaba", contó el conductor. Después de esto, siguió un video de la imitación que Martín Bossi había hecho de él en el 'Bailando por un Sueño', programa conducido por Marcelo Tinelli. "Esa noche me di cuenta que Marcelo me quería limpiar", dijo el conductor de 'Polémica en el Bar'.

"Efectivamente, después de unos meses se terminó ‘Soñando por Cantar’", agregó. Mariano Iúdica y Marcelo Tinelli quedaron enfrentados desde ese momento. "Nada es más cómodo, más fácil y más achanchante para la mente que estar al lado de Marcelo Tinelli. Y yo no estoy educado para eso, a mí me gusta hacer lo mío", había dicho el conductor después de irse del canal.