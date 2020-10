El Indio Solari publicó en redes el inquietante sueño que tuvo: no te lo pierdas

Hoy en día, para encontrarlo al Indio Solari hay que ser un gourmet de los medios de comunicación.

Aparece en radios comunitarias, alternativas, está bien lejos de los medios comerciales de comunicación, y se expresa a través de sus redes sociales.

Su última publicación es la transcripción de un sueño que tuvo, al que calificó de inquietante.

Acá te lo traemos.

Enero 2018

El humor de los rebeldes

continúa amable

para tanta desesperación

Cómo nos llevaríamos lejos de la rebelión?



Anoche soñé que la marea subía

y yo era uno más en arrastrado

en la crecida.

No había testigos pero la marea subía



Soñé también que perdía la memoria

y caían los velos que ocultaban el futuro

donde los testigos morían

y no había nadie allí

que pudiera testificar que sí!

que los velos habían caído



Apenas despierto retorné al sueño

pero esta vez despiertos

y entonces me vi interrumpiendo un sacrificio

pero nada me sucedía

El humor de los rebeldes

continuaba igual

en calma pero seriamente

severamente



No sé si soñé esto

o lo agregué ya en la vigilia

En el final del sueño

se me veía morir de vergüenza

mientras la marea subía