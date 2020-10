Leticia Siciliani emocionó y la rompió en MasterChef Celebrity con su plato

View this post on Instagram

@letisiciliani preparu00f3 un plato que hizo emocionar al jurado ud83dude0d Por su parte @germanmartitegui expresu00f3: u0026#34;Es lo mejor que comu00ed en el du00edau0026#34;. u00a1Miru00e1 cu00f3mo se emocionu00f3 Leti Siciliani! u2764ufe0f