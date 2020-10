Flor Bertotti se soltó y habló con sus fans sobre la maternidad… ¿palito para Kaczka?

La genial actriz, quien está pasando por un excelente momento por el re lanzamiento de Floricienta en la TV, luego de muchos años, aprovecha su gloria en las redes para hablar de termas que le importan mucho a ella y a sus fans.

Temas como la maternidad, como la vive, su pasado y sus experiencias en la actualidad, que hacen que no todo sea color de rosas.

Primero comenzó contando como es a la rutina de su hijito Romeo de 12 años a la hora d compartir tiempo con su papa, el conductor de todos a bordo.



Primero comentó que no le es sencillo desprenderse del chico y que inmediatamente comienza a hacerse planteos acerca de su responsabilidad como mamá, sobre su situación de pareja, la familia y demás.



“Yo no estoy teniendo el mejor porque domingo por medio me pega un poco el bajón cuando se me va el pollito, y estoy un rato así, acomodándome. Me hago planteos maternos extraños, me pega el bajón, pero bueno, después se me pasa”

Fue la inminente confesión que le realizó a su millón 600 mil seguidores, quien, a pesar de su presente inigualable, los temas de mamá son una preocupación evidente para ella.