¡Qué bajón!: otro integrante de Polémica en el Bar se contagió coronavirus

El coronavirus parece haber entrado como Pancho por su casa en 'Polémica en el Bar'. Después del caso confirmado de Campi, ahora le tocó el turno a Nazareno Mottola.

Tal confirmación corrió por parte del periodista de espectáculos Pablo Montagna, quien utilizó una publicación en su cuenta de Twitter para anunciarlo.

Preocupación en América TV: Nazareno Mottola dio positivo de coronavirus | Gracias @eldestapeweb https://t.co/OGCRMDFzGf — Pablo Montagna (@pablomontagna) October 6, 2020

La semana pasada se conoció otro caso de coronavirus también proveniente del programa. El humorista Martín Campilongo, o Campi, dio positivo por COVID-19. Lo comunicó su esposa, Denise Dumas, quien también manifestó síntomas de la enfermedad. «El lunes a la noche me dijo ‘no me siento muy bien’. Tuvo fiebre toda la madrugada y el martes le hicieron el hisopado, que dio positivo», había dicho.

«A él le duele todo, está con mucha fiebre también. Y yo ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. Ahí me empecé a sentir mal, me duele mucho el cuerpo y tengo dolor al respirar. No siento ningún olor ni ningún gusto. Al tener el positivo de él se da por descontado que todos nosotros que vivimos con él somos positivos también», dijo la conductora.